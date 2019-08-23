「彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路(濱二路)改善工程」，總經費約3億1065萬元，將道路轉型，兼作宗教、文化與生態保育觀光廊道，疏解周遭交通，23日上午在伸港鄉濱二路與長春路口舉辦開工動土典禮。（吳敏菁攝）

「彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路(濱二路)改善工程」，總經費約3億1065萬元，將道路轉型，兼作宗教、文化與生態保育觀光廊道，疏解周遭交通，23日上午在伸港鄉濱二路與長春路口舉辦開工動土典禮。（吳敏菁攝）

「彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路(濱二路)改善工程」，總經費約3億1065萬元，將道路轉型，兼作宗教、文化與生態保育觀光廊道，疏解周遭交通，23日上午在伸港鄉濱二路與長春路口舉辦開工動土典禮。（吳敏菁攝）

為了紓解彰濱工業區出入交通，也為了打造彰濱地區宗教、文化和生態保育觀光廊道，縣府向濟部工業局爭取「彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路(濱二路)改善工程」，總經費約3億1065萬元，將道路轉型，兼作宗教、文化與生態保育觀光廊道，疏解周遭交通，23日上午在伸港鄉濱二路與長春路口舉辦開工動土典禮，往北可以延伸到臺中，往南到王功。

縣長王惠美表示，2015年當立委的時，當時伸港鄉長反映民意，希望能將伸港福安宮媽祖和觀光景點連結，便開始與經濟部工業局做相關的聯繫，爭取經費闢建，2016年伸港鄉公所提出發展觀光廊道構想方案，後續感謝經濟部、工業局大力幫忙，歷經不斷溝通，濱二路要開工了。

王惠美表示，段完工後，可經由下國道3號和美交流道，串聯伸港生態廊道、鹿港文化老街、芳苑海牛採蚵等，讓這條路能銜接連結媽祖宗教文化與濱海重要的生態保育區，帶動海邊發展，加上鄰近的彰化縣自然生態教育中心也即將完工，往北又可延伸到臺中，往南可經過塭仔港、鹿港一直到王功，打造彰化海線觀光廊道，對整體媽祖的文化推廣也會更寬廣。

經濟部工業局長呂正華表示，濱二路經過會議與討論，一一化解困難，這條道路帶動觀光，也可以解決工業區伸港區對外的交通，歡迎臺商回臺到彰化投資，一起把產業鏈做起來。

縣府工務處表示，彰濱工業區二號聯絡道路 （濱二路）東起臺17線省道（西部濱海公路），往西銜接臺61快速道路（西部濱海快速公路），再往北可通往臺中港，往南更可藉道臺61乙號（彰濱聯絡道）銜接國道3號和美交流道，全長約2公里，寬度40公尺，總經費約3億1065萬元，工期540日曆天，道路配置雙向四車道，中央部份設置寬約16M人行徒步區（含自行車道），利用分隔島（綠化植栽）與汽機車道區隔，並於兩側設人行道作為兩側住戶之緩衝空間，且全面採用節能LED燈。

(中時 )