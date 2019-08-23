國安私菸起源於他 王昭羽另案偵辦 13:072019/08/23 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安私菸案機邊交貨模式起源於馬政府「久安專案」。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安私菸案台北地檢署查出，免稅菸品未上機的違規機邊交貨模式始於馬政府時代的「久安專案」，當年的承辦人中興警衛室行政參謀王昭羽，檢方對其所涉貪污等罪將另案偵辦。 檢方偵查，前總統馬英九於2016年3月初訪中南美州的「久安專案」，由華航空品處負責專機免稅品預購業務，共購買了3677條的免稅菸，但是卻沒上機，反而被裝進3個貨櫃存放在華航保稅倉庫裡，專機返國才在機邊交貨。 (中時電子報) #另案 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡、馬另3批團購 檢將分案偵辦 01:312019/08/21 政治要聞 台電匪諜案未偵辦鹿窟案主謀 監委糾正國防部 17:382019/08/22 政治 私菸案今偵結起訴 吳宗憲21人被起訴 吳下周送審 10:132019/08/23 社會 國安私菸案首波偵結21人 餘另案偵辦 12:082019/08/23 社會 社會熱門新聞 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 特勤購菸最大戶 原來都是為她買 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 軍公教年改 合憲三大重點 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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