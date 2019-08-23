國安私菸案台北地檢署查出，免稅菸品未上機的違規機邊交貨模式始於馬政府時代的「久安專案」，當年的承辦人中興警衛室行政參謀王昭羽，檢方對其所涉貪污等罪將另案偵辦。

檢方偵查，前總統馬英九於2016年3月初訪中南美州的「久安專案」，由華航空品處負責專機免稅品預購業務，共購買了3677條的免稅菸，但是卻沒上機，反而被裝進3個貨櫃存放在華航保稅倉庫裡，專機返國才在機邊交貨。

(中時電子報)