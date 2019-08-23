徐耀昌判無罪 民進黨：尊重 13:102019/08/23 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌圖利棄土業者案今高院判無罪，暫保縣長職位；可上訴。民進黨發言人周江杰表示，不管結果如何，尊重司法判決。 徐耀昌19年前在頭份鎮長任內涉圖利棄土業者開發取得並販售棄土證明被起訴，2013年判徐9年徒刑、褫奪公權6年，同案被告徐安泉等17名官商被判1年5月至14年不等徒刑；高等法院今審結，徐一旦被判有罪，對明年大選影響及縣長補選鑲有嚴重影響。 不過上午出現逆轉，改判徐耀昌無罪，暫保縣長職位；全案還可上訴。 (中時 ) #2020大選 #總統 #立委 #苗栗縣 #徐耀昌 #縣長 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗低碳社區示範 17:192019/08/19 生活 苗栗縣政府邀集石虎協會理事長 教導石虎生態學 18:482019/08/19 生活 苗栗縣泰安鄉火燒車意外 12:482019/08/20 社會 徐耀昌主持苗栗縣108年全縣運動大會 不滿會場國旗污損點名照南國小校長改善 16:302019/08/20 生活 苗栗縣書法學會聯展 頭份隆重展開 16:342019/08/20 生活 蓬佩奧：美中貿易戰2020大選前可結束 07:422019/08/21 國際 傳承客家好聲音 苗栗縣客家歌手演唱會周六憑發票換門票 14:482019/08/21 生活 苗栗中小學校長會議 徐耀昌允諾提高校長健檢費至5000元 13:122019/08/22 生活 牽動2020大選 年改釋憲今出爐 04:102019/08/23 政治要聞 徐耀昌允提高校長健檢費至5000元 04:102019/08/23 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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