苗栗縣長徐耀昌圖利棄土業者案今高院判無罪，暫保縣長職位；可上訴。民進黨發言人周江杰表示，不管結果如何，尊重司法判決。

徐耀昌19年前在頭份鎮長任內涉圖利棄土業者開發取得並販售棄土證明被起訴，2013年判徐9年徒刑、褫奪公權6年，同案被告徐安泉等17名官商被判1年5月至14年不等徒刑；高等法院今審結，徐一旦被判有罪，對明年大選影響及縣長補選鑲有嚴重影響。

不過上午出現逆轉，改判徐耀昌無罪，暫保縣長職位；全案還可上訴。

(中時 )