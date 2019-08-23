鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲今天上午在八二三炮戰紀念公園同台，挺郭、挺韓、反柯人馬都到場，挺郭群眾高喊「郭台銘加油選總統」，反柯形象鮮明的台灣國則怒罵柯「說謊市長、政治小三」，現場唯獨一名「雨傘姊」展現鋼鐵韓粉氣勢，頻頻高呼「韓國瑜加油」，並向「郭王」怒嗆，要求國民黨開除2人。

「郭王柯」今於八二三砲戰紀念音樂會首度同台，王、郭、柯依序抵達現場，柯到場時一陣混亂，郭台銘一度因為人潮推擠，臉上笑容瞬間變成殺氣怒瞪遠方，在員警協助維持秩序下，郭才收起嚴肅的表情微笑以對。

過去曾向柯文哲丟鞋的台灣國成員，眼看「郭王柯」準備要合影時，瞬間從舞台前方高喊「柯文哲是說謊市長、政治小三」，迅速被一旁隨扈帶離現場；此外，坐在王金平後方的國民黨籍市議員吳世正，高舉「關公義薄雲天抗曹營，郭董誠信至上具柯P」標語，並呼籲郭效法關公忠義精神。

活動現場以郭粉占多數，不斷高喊「郭董選總統」，此時突然有一名韓粉「雨傘姊」不甘示弱，高呼「韓國瑜選總統」回擊，雨傘姊痛批，郭台銘在大陸賺那麼多錢，根本是出來騙選票，呼籲大家不要被金錢給蒙蔽。

(中時 )