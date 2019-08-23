網友從小勞勃道尼眼鏡倒影看到球鞋。（圖／翻攝自tomholland2013 IG）

湯姆霍蘭德寫下「史塔克先生，我們做到了」。（圖／翻攝自tomholland2013 IG）

由23歲湯姆霍蘭德所演出的漫威宇宙《蜘蛛人》系列電影才播出兩集，最近卻傳出因談判破局，「小蜘蛛」恐將被迫離開漫威宇宙，消息一出引外界譁然，而今(23日)稍早，湯姆霍蘭德在IG分享和「鋼鐵人」小勞勃道尼合影，他開心寫下：「史塔克先生，我們做到了」，粉絲則傷心說：「做到一起退出漫威嗎？」

因迪士尼、索尼影業談判破局，漫威工作室接下來將不再負責製作《蜘蛛人》電影，此消息傳開後，「鷹眼」傑瑞米雷納第一個發文向索尼求情，寫下：「我們要蜘蛛人回到史丹李和漫威身邊，拜託你」，湯姆霍蘭德的父親多明尼克也在社群網站上標註「搶救蜘蛛人」，而湯姆霍蘭德一度傳出IG取消關注了索尼和《蜘蛛人：離家日》的帳號，但也有網友指湯姆本來就沒關注此帳號。

外媒對此事件更有一種說法，推測是迪士尼藉由網路機器人操弄輿論，因不少hashtag的發文並非真實存在的用戶，質疑是炒新聞，令湯姆霍蘭德接下來的反應更受到大家關注。今稍早他在IG分享和小勞勃道尼的多張自拍，兩人還拿著彼此的英雄公仔合影，似不介意離開漫威傳聞，眼尖網友更從小勞勃道尼的墨鏡反射發現，兩人是將手機插到一隻球鞋中當道具完成自拍，可見大明星私底下逗趣一面。

(中時電子報)