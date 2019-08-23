「可以幫我打電話給舅舅，叫他好好照顧外婆嗎？」年幼的女孩因家中長輩難以接受舅舅的照顧方式，衝突不斷而向家總求助。根據家總調查，面對失能長輩，家中僅有3分之1的成員分攤照顧責任，常見的爭執原因，以「照顧方式想法不同」居多，佔比過半。

中華民國家庭照顧關懷總會去年以抽樣電訪進行的「照顧長輩家庭的照顧分工、決策與衝突經驗調查」發現，652位民眾當中，44.9％的失能者由家人照顧。每位被照顧者約有8.9位家人，實際分擔照顧工作者卻僅有2.4人，等同僅有3分之1。

該調查亦發現，有28.2％的家庭曾發生爭執，家總推測與「家醜不外揚」心態有關，有待進一步探討。而出現爭執的家庭中，56.9％為「照顧方式想法不同」而吵架，22.9％為「照顧費用分擔不均」吵架，16％則因「醫療安排方式不同」而吵架。

前述年幼女孩的舅舅，因工作、家庭兩頭燒，對外婆的照顧出現疏失。女孩的媽媽與其他姐妹難以接受，卻礙於自己已嫁出去，無法向舅舅開口。家總接獲求助後，便對女孩的家庭介紹長照2.0，鼓勵舅舅撥打1966申請長照資源，除減輕照顧壓力，也能讓照顧者有喘息空間。

家總理事長郭慈安表示，面對長照時，仍有許多民眾被傳統孝道文化綁架，但事實上，尋求他人協助分攤照顧責任並不代表不孝，反而更能讓家人以笑臉面對失能長輩，整體的照顧品質也能提升。她提醒有照顧需求者，多加利用0800-507272家庭照顧者關懷專線，或撥打1966長照專線尋求協助。

(中時 )