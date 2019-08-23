.@TorresGleyber joins Joe DiMaggio as the only @Yankees players to hit 30+ HR in a season before turning 23. pic.twitter.com/6GX8YYyKyy — MLB Stats (@MLBStats) August 23, 2019

洋基對戰運動家系列戰前2場都落敗，今日派出田中將大先發，結果6局被敲8支安打失5分，最終洋基以3比5輸球，慘遭運動家橫掃系列戰，連4敗平本季最高紀錄。不過洋基陣中22歲小將托瑞斯(Gleyber Torres)單場雙響炮，成為洋基隊史第2位23歲生日前單季30轟的球員。

田中將大首局就不穩，先被敲二壘安打後連丟2次保送，滿壘後被對手犧牲觸擊以及連2支安打攻下3分；第3局則是被敲3支安打再失2分，前3局運動家就取得5分領先優勢並奠定勝基。洋基在與運動家的系列戰中，先發投手自責分率高達8.80，火力同樣很缺乏，3戰僅拿下9分。

此戰洋基表現最亮眼的就是22歲小將托瑞斯，單場4支4包含雙響炮，僅差一支三壘安打就達成完全打擊，除此之外本季30、31號全壘打雙雙出爐，成為繼傳奇球星狄馬喬(Joe DiMaggio)後，隊史第2位在23歲生日前敲出30轟以上的年輕球員。

不僅如此，托瑞斯本季共有8場雙響炮，追平「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruthm,1927)、米奇曼托(Mickey Mantle,1961)、A-Rod(2007)等球星，寫下的洋基隊史單季最多雙響炮紀錄。

大聯盟自1908年有紀錄以來，23歲生日前最多雙響炮紀錄，托瑞斯以10次與哈波(Bryce Harper)等人並列史上第2多，而榜首則是麥修(Eddie Mathews)的13次。

(中時電子報)