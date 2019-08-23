蔡英文總統以興建中的金門大橋工程及廈門當背景致詞，感謝工程同仁的辛勞，也寄望金門大橋在2021年完工。（鄭任南攝）

興建中的金門大橋。（鄭任南攝）

蔡英文總統23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，隨後在交通部長林佳龍及地方人士的陪同下，巡視興建中的金門大橋。（圖文／鄭任南）

(中時 )