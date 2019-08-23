蔡英文總統參觀金門大橋 13:212019/08/23 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（前中），巡視興建中的金門大橋，一行人走在興建工程下方的便橋，後上方是興建中金門大橋的主體。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統以興建中的金門大橋工程及廈門當背景致詞，感謝工程同仁的辛勞，也寄望金門大橋在2021年完工。（鄭任南攝） 興建中的金門大橋。（鄭任南攝） 蔡英文總統23日出席金門八二三戰役61周年紀念活動，隨後在交通部長林佳龍及地方人士的陪同下，巡視興建中的金門大橋。（圖文／鄭任南） (中時 ) #金門 #大橋 #蔡英文 #總統 #金門大橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回流 洛杉基曝蔡英文得面對4大挑戰 07:512019/08/19 政治 黃暐瀚示警 韓國瑜選情告急 00:032019/08/21 政治 最新民調：韓蔡不相上下 柯郭結盟反下跌 12:472019/08/21 政治 英皇元年 國民黨無所感嗎？ 04:092019/08/22 論壇廣場 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 國民黨想贏 先分清敵友 04:102019/08/23 論壇廣場 去年823冷處理 蔡今改打團結牌 04:102019/08/23 政治要聞 不同去年蔡英文今赴金門紀念823 葉毓蘭 ：噁 10:102019/08/23 政治 蔡英文赴金門 籲小三通不要輕易停止 10:592019/08/23 政治 國家機器爭議！韓國瑜反批蔡也質疑馬 11:022019/08/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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