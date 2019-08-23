盧秀燕新人事，藍質疑台北來的，怎麼接地氣？綠批：無法挽救下滑民調。台中市長盧秀燕傳出小內閣異動，但藍綠陣營都質疑新名單人選，國民黨表示，都從台北來的，怎麼接地氣，初來乍到還要一段磨合時間，民進黨則批，新任主管人選不熟悉市政，該走的卻沒走有調整，無法挽救市長日益下滑的民調。

國民黨台中市議員李中表示，市長盧秀燕新的人事名單，除了東海大學副教授彭懷真，還有看過他文章、聽過他廣播節目之外，其他都不認識，「台中人更多不認識這些人」，相信這些新的政務官對台中也很陌生，所以還需要一段磨合期，初來乍到還要一段時間。

李中也對經發局長高禩翔下一個職務提出建言，表示高從企業界過來很活潑，辦公室坐不住，若要調整，高可以調到工策會，因為高熟悉企業界，對工策會招商業務大有助益。

至於外傳將出任新聞局長的黃國瑋，李中不以為然的表示，新的人選有比較高明嗎？吳皇昇幫忙盧秀燕打選舉，而且是打勝仗，黃國瑋幫曾參選基隆市長的謝立功選舉，但是敗給基隆市長林右昌，輔選是打敗仗，新聞局長人事換一個大家不認識的人來，怎麼接地氣。

李中也為社會局長李允傑叫屈，李允傑只不過是愛唱歌，為何要換掉，他起碼也幫忙恢復老人健保補助，彭懷真稍微有知名度，但從學界過來，可不可以適應市政工作，社福工作民眾會不會很有感，也待考驗。

盧秀燕上任後第一波主管人事異動，民進黨團總召李天生認為，新任主管對台中市政並不熟悉，短期內無法進入狀況，預期無法挽救市長日益下滑的民調數字，同時部份爭議不斷的主管，卻不在調整之列，「該走的沒走」，不少重大市政建設能否順利執行推動，市民都睜大眼睛觀望。

李天生直言，盧施政不力，民調長期偏低，怪罪新聞局長吳皇昇，在此次異動中改調研考會，社會局長李允傑風波不斷，外界早有公論，列入異動名單，各方都不感到訝異，經發局長高禩翔評價不佳，在這場風波中一併去職，他們為市長努力賣命，卻在短短任職後下台，真是情何以堪？

針對新任主管人選，李天生說，除將出任副祕書長的黃國榮外，其餘新任主管對台中市政並不熟悉，能否快速進入狀況，充滿變數；同時新任主管除少數具有政務經驗外，其他都是初次進入政府體制內工作，是否能適應議會和民意監督，還有待考驗，至於協助提升市長民調，則根本不敢期待。

李天生強調，市府團隊最大的問題，其實是市長未有充分授權，各單位為貫徹市長意志，事事拖延觀望，做不好的癥結在市長。

(中時 )