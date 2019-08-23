三星全新旗艦機Galaxy Note10系列就在今（23日）正式開賣，此次三星推出高達近2萬元的排隊預購禮，讓一眾「Noter」在周三（21日）晚上就開始了34小時的連夜排隊取機隊伍，早上7時半就已有逾千名民眾排隊等候，而三星更特別設立了星級尊榮等待區，讓前600名限量排隊的消費者能舒適地等待取機，台灣三星電子行動與通訊事業部副總經理陳啟蒙就表示，此次預估Note10系列的預購量就逾2萬5000支以上，全通路比預期超過20%的預購量，也比S系列成長達20%。



此次搶到三星全新旗艦機Galaxy Note10系列頭香的余先生（左），與台灣三星電子行動與通訊事業部副總經理陳啟蒙合照。（盧禕祺攝）

在三星Galaxy Note10系列開賣首日排在第1位的余先生，在周三（21日）晚上11時已到三星微風南山旗艦體驗館排隊等待。（盧禕祺攝）

此次三星Galaxy Note10系列的預購取貨活動，除了推出了前600名可獲逾1萬7160元的排隊預購禮以外，現場更特別加碼2000元郵政禮券，以回饋前10名排隊的消費者，而搶頭香的余先生在周三晚的11時已到三星微風南山旗艦體驗館等待，其表示因著Note10系列的鏡頭及S Pen功能大升級，讓他決定將手上的Note 8換成Note10+，更揪團與朋友一起提早排隊等候，而前3名的消費者都選擇了藍或銀色、256GB的Note10+新機。



三星此次特別首創星級尊榮等待區，讓前600名排隊的消費者，能在微風南山中的知名餐廳邊享受美食、魔術及似顏繪等服務，邊等候取機。（盧禕祺攝）

另外三星更首創星級尊榮等待區，包下了微風南山中的知名餐廳，讓前600名消費者取得號碼牌後，就可在餐廳中享受餐點以外，更邀請了人像畫家利用Galaxy Note10系列幫消費者畫下似顏繪、錄製手繪動態攝影，更有魔法師以S Pen施展魔法，消費者只要留意餐廳裡的號碼，即能到旗艦體驗館取機，更首開放讓今日領到號碼牌的首600位排隊民眾，3天內都可回館取機及排隊禮，眾星粉也不用再在大太陽下苦等領機。



三星全新Galaxy Note10此次預購的成績突破了預估的20%，相信今年有信心可在安卓高階市場（600美金以上，台幣約1萬8800元），從現時的52%，在第4季直攻至80%。（盧禕祺攝）

陳啟蒙也透露，此次預購的成績突破了預估的20%，不僅因Note系列的使用者黏著度相當高，更有不少競牌手機的使用者「跳糟」換機，產品與前幾代的差異化成了本系列成功因素的70%，加上去年在零售與通路上的提升，讓消費者能夠深入體驗手機的升級，以及系統業者的合作、雙旗艦的組合下，相信今年有信心可在安卓高階市場（600美金以上，台幣約1萬8800元），從現時的52%，在第4季直攻至80%。

PChome24h購物每月3日都是三星品牌日，而且昨全新三星Galaxy 10系列開放預購1小時內，預購訂單已超過600台。（三星提供）

三星全新Galaxy Note10+共推出星環銀、星環白、星環黑、星環藍 4色，12GB／256GB 定價3萬6900元，12GB／512GB 定價3萬9900元。（三星提供）

而沒有搶到此次排隊禮的消費者，現仍能把握機會，10月31日前凡於全通路購買Galaxy Note10系列手機，上網登錄即獲開賣禮無線閃充充電座，買Galaxy Note10+再送45W快充旅充組，另於全台三星體驗館、三星智慧館購買Note10系列，還能以舊換新、最高可折抵上達3萬2000元的優惠換機，再享指定原廠配件購物金2000元、免費延長保固1年、螢幕意外損失補償以及指定銀行等總計近萬元的優惠。

(中時 )