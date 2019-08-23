香港反《逃犯條例》示威活動中，社群網站已經成為各方勢力角力場，而繼臉書與推特宣布對疑似受到大陸政府支持，並針對香港示威活動散布不實訊息的虛假帳號處以停權並刪除帳號後，影音社群網站Youtube也決定關閉210個受陸政府資助頻道，讓假帳號與假訊息議題持續延燒。

據香港《南華早報》報導，Google網路安全主管之一的杭特利（Shane Huntley）在Google官方網誌上表示，「作為我們當前打擊『協同影響行動』的一部分，Google決定停權210個YouTube相關帳號。我們發現這些帳號針對香港示威活動時，有協調一致的統一行動，這發現與臉書以及推特所發現是一致的」。

推特和臉書19日指出，他們已將受到北京背後直持的帳號與頻道移除，並指出這些受操控的假帳號是透過發文，指稱參與示威的民眾是危險且惡劣的極端主義分子，藉此破壞香港抗爭行動。其中推特共停了936個疑似受大陸政府支持，並散播不實訊息的假帳號，並指出這些被主動凍結的帳戶，不僅是擁有超過20萬粉絲的灌水式帳戶，並非常活躍於反送中示威運動。

不過與臉書及推特不同的是，推特臉書在刪除帳號時提供了相關案例，而YouTube並沒有清楚說明這些帳號被關閉的具體時間，也沒有公佈被刪除帳號的例子。智庫大西洋理事會（Atlantic Council）旗下數據法醫研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）主任Graham Brookie表示，YouTube很少向研究人員公佈其刪除內容的資料，可能擔心公佈這些內容會放大虛假內容。

此外，有別於推特將停止受政府資助帳號的廣告業務，YouTube表示，將繼續允許大陸政府支持的媒體機構在其平臺上發佈廣告。

(中時電子報)