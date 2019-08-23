針對0812豪雨造成中南部地區農業災損，農委會陸續公告中南部的瓜果類與蔬菜為農損救助品項及申請救助期限，期協助受災農民儘速復耕復建。農委會副主委陳駿季表示，接下來白鹿颱風來襲，地方政府應確實掌握農損情形，主動辦理查報及勘查作業，進行災情確認並儘速通報，農委會也將即時公告救助地區與品項，幫助農民復耕復建。

陳駿季說，《農業天然災害救助辦法》規定，農業天然災害發生後，應由各縣市政府掌握農作災情進行查報，通報農委會審核災情；但農業損失嚴重者，農委會可依各縣市政府速報統計資料，或現場勘查結果評估，公告農損現金救助及低利貸款地區與品項。

陳駿季特別籲請各縣市政府應與該會攜手合作各項災後救助與復建工作，該會也會依據各縣市政府通報災損情形，從速公告救助地區與品項協助農民復耕復建，亦請相關縣市政府即刻轉知轄內公所周知受災農民，依公告期限內備齊資料至公所申請現金救助，並可視需要申請證明以申辦低利貸款，假日照常受理。

另外，由於中南部連日大雨，蔬果均有受損，以臺北果菜批發市場蔬菜交易情形來看，昨日交易量1236公噸，今天增加到1325公噸，價格也從每公斤均價40元上揚至43.3元，約8％；葉菜類更從30元漲至33元，漲幅10％。

陳駿季分析，這波大雨長達半個月，確實造成葉菜類受損，再加上白鹿颱風將至的預期心理，需求增加，均價會再高一些，大約1、2周應可回穩。下周學校開學後，蔬菜的需求會再增加，供貨量將比暑假期間高，但供應量仍然足夠。大致上來看，目前菜價尚屬穩定，農委會還不需釋出倉儲蔬菜供應市場需求。

陳駿季說，其實大雨主要是下在中南部山區，平地的蔬菜生產區影響並不大，漲價大部分是預期心理。接下來白鹿颱風來襲，農委會也將密切注意農損情形。

(中時 )