蔡英文總統以興建中的金門大橋工程及廈門當背景致詞，感謝工程同仁的辛勞，也寄望金門大橋在2021年完工。（鄭任南攝）

蔡英文總統（前中），巡視興建中的金門大橋，一行人走在興建工程下方的便橋，後上方是興建中金門大橋的主體。（鄭任南攝）

蔡英文今視察金門大橋施工，陪同視察的交通部長林佳龍表示，希望蔡英文總統明年1月11月連任後，後年中（2021年）的時間要先空下來，一起來參與金門大橋完工啟用典禮。

蔡英文致詞說，金門大橋預計要到2021年年中完成這個工程，今天她是來瞭解這個進度。並要請交通部後續工程全力以赴，執行力拿出來，中央、地方共同努力，讓金門大橋如期如質完工。離島民眾的福祉，政府不會忽略的。

金門縣長楊鎮浯指出，金門大橋施工一路走來不是那麼順遂，但過去就過去了，在中央各單位盡量協助下，今天已看到這座橋露出曙光，現在是金門鄉親開始願意這座橋可以完工。

此外，陪同的交通部長林佳龍也爆料，承包的東丕營造公司董事長王銀和有次還在高鐵上搭訕，向他訴苦說，他快周轉不來，因為融資的銀行不相信他們這個中小型公司可以完成這個工程。

蔡英文今日視察，橋整體進度直到昨天，已經完成51％，進度過半。金門縣長楊鎮浯則肯定交通部長林佳龍今天是三個月來第三次來視察金門大橋施工進度。

連接金門本島與小金門（金寧鄉與烈嶼鄉）的金門大橋，是一座被戲稱為「選舉時就浮上來、選後就沉下去的浮橋」。全長5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。2012年開工以來，卻多次廢標，最後由當地的東丕營造股份有限公司以近60億元得標，並真正展開建造工程。

楊說，這座橋是台灣真正第一座跨海大橋，也是台灣技術的展現，這座橋有很多新的工法，在金門都順利完成，我上次也說，這座金門大橋是集合來自國際的好手組成的台灣隊來打金門杯，金門杯打好之後，就回頭打台灣盃、世界盃，所以這座橋的意義不但對金門非常重大，也非常與有榮焉，能參與這麼大、國內工程技術突破的工程。

他強調，這座橋的完工，可以為小金門鄉親帶來生活、經濟、民生、醫療保障，也帶來空間結構、產業發展上的必須要調整的地方。只差最後一哩路。金門縣政府會全力配合，希望中央全力協助。希望如期讓金門鄉親在預定時間內迎接喜訊的到來。

蔡總統視察金門大橋。(曾薏蘋攝)

(中時 )