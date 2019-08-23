有技職奧運美譽的國際技能競賽今天開始舉行。（圖／WorldSkills 提供）

有技職奧運美譽的國際技能競賽今天開始舉行。（圖／WorldSkills 提供）

第45屆國際技能競賽，從今天至26日，在俄羅斯喀山舉行，今年中華隊由勞動部長許銘春率團參賽，總共派出51個職類，58名國手與世界各國技職菁英好手一較高下。

國際技能技能競賽堪稱技職奧運，比賽項目包括美容美髮、餐飲、西點製作、汽車板金、門窗目工等等，上屆台灣獲得4金1銀5銅27優勝佳績。勞動部長許銘春賽在授旗儀式時就勉勵選手，希望58面金牌都拿回台灣，勞動部也提高獎金，奪得金牌國手可領取120萬獎助學金。

第45屆國際技能競賽在台灣時間8月23日凌晨0點在俄羅斯喀山熱鬧開幕。此次競賽將與來自全世界63個國家、超過1300名選手一起競爭，主辦單位聘請1300名專家權威擔任裁判、現場更預估超過將會吸引超過25萬人一起響應盛會。

汽車技術國手呂祖懿表示，目標一定是拿金牌，上一屆國手拿了兩金，除了世界汽車技術金牌，更是台灣最佳選手獎，因此這屆目標是三金，今年要再多拿一個世界最佳選手獎，1600多位世界級選手中只有一位可以獲得，深信自己做得到。

而上屆電子金牌國手蔡喻至，這屆身份轉為指導教練。他坦言，有點感傷，但又有點興奮，因為自己參與培訓的電子國手，正踏上夢想道路。蔡喻至再度來到國際賽現場，此刻的夢想卻是協助眼前指導了一年的國手，可以替台灣拿下獎牌。

(中時 )