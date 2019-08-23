衛武營國家藝術文化中心獲選美國《時代》（TIME）「2019年世界最佳景點」，與日本東京「森大廈數位藝術博物館」、美國加州「迪士尼星際大戰主題樂園」、澳洲「烏魯魯-卡達族塔國家公園」、卡達「卡達國家博物館」，衛武營是首家登上此榜的台灣組織。

衛武營從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂劇院，由荷蘭建築公司Mecanoo設計，特色之一的波浪型屋頂，靈感來自隨處可見的榕樹樹冠，自屋頂延伸至地面打造出的戶外劇場，可容納超過2萬名觀眾，室內4座劇院，已演出過包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級節目，2018年10月開幕啟用。

衛武營表示，營運團隊致力打造一座「眾人的藝術中心」，期許製作和引進更多優質藝術表演類型及節目，成為連結台灣與國際的重要平台、文化港口。

衛武營開幕啟用後，迎來柏林愛樂、雲門舞集、明華園等國內外頂尖表演團隊，獻演過大型歌劇《杜蘭朵》等叫好又叫座的節目。今年迎接開幕週年，9月起陸續推出三度奧運開閉幕演出團隊芬茲．帕斯卡劇團，揉和戲劇、舞蹈、馬戲、歌劇的奇幻作品《魔幻旅程》；以及由首爾的安銀美所製作跨世代超嗨舞作《跳舞ㄚ嬤》；還有國際旗艦級製作、真人與動畫完美跨界結合的莫札特歌劇《魔笛》。

時代》雜誌自2018年起，依照標的物的品質、原創性、創造力、永續發展性及影響力，評選出100個應該立即去體驗的景點，當中分為「參訪景點」、「住宿景點」、「餐飲景點」三大項目。

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