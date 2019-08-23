信今年加盟新東家何樂音樂，睽違2年半推出新專輯《鍊金術》，從搖滾巨人變身鐵漢柔情，獲得市場與口碑的舖天好評，將於10月19日在台北松菸一號倉庫舉辦「為你著魔」新歌演唱會。為了拉近跟粉絲距離，身高191公分的信，現場舞台規劃四面台、呈現360度零死角，更貼心選90公分最矮舞台，讓歌迷最靠近他，聽他娓娓唱來全新的信。

近期信雖在海外忙宣傳，對於新歌演唱會一點也不馬虎，隨時丢出想法給團隊，最後呈現的方式幾乎是信一人的構思。演唱會中除了新專輯的8首新歌全部首次以Live Band方式演出外，也會嚴選幾首信私心喜愛的歌讓歌迷重溫經典。除了聽覺饗宴，信也將舉辦新專輯唯一一場簽名會，已經三年沒辦簽名會的信，也期待歌迷親口告訴他對新專輯想法，也關心久違的忠實歌迷近況。

首波同名主打〈煉金術〉youtube點擊速破百萬，數位拿下好成績，隨後的〈為你著魔〉與〈糾纏〉更是情緒層層堆疊，信新歌中以不同情感張力濃度，讓歌迷驚豔連連。資深樂評人王祖壽盛讚信彷彿是一位冷靜解剖利弊得失的愛情國師，他的演唱不僅是一把痛快淋漓劈砍的大刀，也可以是柔韌卻勁道十足的軟鞭，原來內收內斂才更穿透，原來淡而有味最難。

信的19歲女兒「小丸子」曾在5歲及17歲時，在信的歌曲、演唱會上曝光，信很珍惜也呵護女兒，一直婉拒過去節目邀約，日前於微博宣佈加入《一路成年》真人秀節目，也是節目出動各方人馬力邀，聊了許久才讓信才點頭答應。信近年工作忙碌，希望藉由節目多跟女兒一起體驗生活，父女倆現身錄影時，全場都驚喊「長得好像」。信「為你著魔」新歌演唱會＆唯一簽名會，將採取限額限量方式，每張票價和演出日期一樣1019。8月24日本周六中午12點在寬宏售票系統正式開賣。

信推出新專輯《鍊金術》，將於10月19日舉辦新歌演唱會。（The One雜誌提供）

信將於10月19日在台北松菸一號倉庫舉辦「為你著魔」新歌演唱會。（The One雜誌提供）

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