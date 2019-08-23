運20已批量生產 生產線罕見曝光 30年內不會落後

中共自行研發製造的大型運輸機運-20一直被視為其軍事航空工業的里程碑，在進入量產後一直受到外界的注意。近期生產運-20的西安飛機集團首度公開其量產技術大躍進，已經採用與美國波音與歐洲空中巴士同等級的全數位化量產技術，摒棄了圖紙與人工干預後的生產速可以提高到10倍之多，能加快滿足其大型運輸機的迫切需求。

《新浪軍事》報導指出，衡量一支空軍的能力不但要看其配備的戰機性能與數量，更要從其先進的戰略轟炸機和大型運輸機來衡量。運-20之所以被稱為中共空軍「跨時代爭氣機」，就在於它是至今唯一自行研發的大型戰略運輸機，讓中共空軍的戰略投射能力有極大的進步。

央視國防軍事頻道報導西安飛機集團的運-20裝配線。（圖／新浪軍事）

由於大型戰略運輸機對於物質、人員、武器投放、空中加油與戰場早期預警等任務極為關鍵，因此美國對中共運-20的注意還更重於對殲-20的重視。過去只有美國會大量投資這類裝備，現在中共的運-20已經是美國C-17全球霸王(Globemaster)生產以來最大型的運輸機，美國自然非常了解其戰略意義。

日前大陸中央電視國防軍事頻道訪問西安飛機集團的運20生產線時透露，運-20已開始採用全數位驅動的量產技術，這種技術不但在大陸開創先河，縱觀世界也罕逢對手。這套花了3年多時間建立的全套數位化體系流程，首創基於數位化模型定義設計的飛機，目前此種技術僅歐洲空巴的A380和美國波音787進行實踐。它系統化地將製造和設計資訊共同定義在三維資料模型基礎上，使設計到加工製造和最終檢驗形成了集成化流水線，擺脫了傳統上對圖紙的依賴，這樣不但有助於量產的速度驟增，而且極大減少了人工裝配帶來的零部件間距差。

西安飛機製造集團的運-20生產線採用全數位化製造流程。（圖／新浪軍事）

西安飛機集團的運-20生產線。（圖／新浪軍事）

報導說，目前最先進的頭盔顯示器的虛擬實境技術，其衍生版也被運-20的研發者和試飛員應用於該機的開發。這種被稱為聯想設計的技術讓運20在設計階段可在全平台內融合所有環節，任何資料的細微改變能通過並聯線路同時變更相關節點資料，使得運20的氣動佈局、機電構造和內部規劃全面優化，也讓整體開發速度比預先早半年多，測試時間也大幅縮短，運20也由此成為繼美國波音787之後第二種將聯想設計技術應用於設計和檢測的大型飛機。

報導說，中共第15空降軍一度只配備10架由俄羅斯引進的二手伊爾-76運輸機，反觀美國一個空降軍就有100架以上大型運輸機，因此不難想像中共對運-20的需求。運-20還將發展出空中加油和遠端預警型號，因此分析人士認為中共空軍這方面的戰略需求需要200架左右的運-20，同時空降部隊還另需要約300架的基本運輸型。

報導最後說，運-20的量產運用了大陸近年來快速發展的數位技術，同時培育了一批設計與技人才，未來這些技術與人才將持續開發300噸甚至400噸級軍用大飛機。

(中時電子報)