戴資穎16強戰精華。（嵌入自BWF臉書）

「台灣一姐」戴資穎22日以兩個24比22險退韓國女將金佳恩，本屆世錦賽只要打入4強，小戴下周世界排名積分就能超越球后山口茜，而重奪世界第1的關鍵一役，今晚於8強擋路的又是「印度一姐」辛度（PUSARLA V. Sindhu），將上演兩人生涯第15次對決好戲。

小戴在16強驚險擊退生涯首次遭遇的金佳恩，過去她令人難以捉摸的假動作二次發力擊球，比賽過程中沒能無往不利，畢竟小戴的打法早已被各家鎖定，反倒是她對21歲的金佳恩一無所悉，贏得比預期辛苦許多，

戴資穎力退韓小將，今晚8強對決宿敵辛度。（路透）

對上辛度，則是完全不同的故事了。小戴早期打不慣身材高大的長人，身高179公分的辛度當然是其中之一。里約奧運兩人在女單16強遭遇，小戴當年瘦身有成，仍以直落2敗北，後來外界才知她受肩傷所苦，格外遺憾。

然而3個月後在香港公開賽冠軍戰重遇，小戴就以直落2討回公道，進而首次坐上世界球后寶座，並順勢拉出對戰辛度的6連勝，儘管去年底世羽聯年終賽於激戰3局後吞敗，小戴生涯對辛度仍有10勝4敗的明顯優勢。

小戴與辛度被排在今天傍晚5時開打的第3場、於第1球場交手，這戰對小戴有雙重意義，先是過去4度打入世錦賽8強，都沒能跨過這道障礙，二是只要這場拿下來，下周最新積分就能超越山口茜，有機會討回上月讓出的球后寶座。

當然，積分有機會超過山口茜的3人，包括大陸的陳雨菲和日本的奧原希望，本屆世錦賽也都打入8強，小戴若在4強遭遇陳雨菲，才是真正一戰定輸贏的「球后爭奪戰」（陳雨菲打入決賽也可超越山口茜）。但先求突破自我，才能談重奪甚至鞏固球后寶座，就看小戴今晚能否擺平印度一姐。

(中時電子報)