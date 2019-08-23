北海岸捕獲的經濟性蟹蟳類，自2012年起以「萬里蟹」品牌行銷，廣受國內消費大眾歡迎，頗具經濟價值。近年因消費需求日增，萬里蟹漁獲壓力漸大，行政院農業委員會水產試驗所歷經約3年的調查研究，在萬里蟹資源監測方面已有初步成果斬獲，未來將致力協助萬里蟹產業的永續發展與資源保育，共創雙贏。

水試所表示，萬里蟹主要物種包括紅星梭子蟹（俗稱三點仔，Portunus sanguinolentus）、鏽斑蟳 （俗稱花蟹，Charybdis feriatus）、善泳蟳 （俗稱石蟳，C. natator）等，目前約50餘艘漁船以籠具於西北漁場進行蟹類捕撈作業。農委會於2014年公告「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，開啟蟹蟳類漁業管理的時代，但管理措施仍需依據科學調查數據滾動修正。基於產業永續及資源保育的需求，水試所自2017年起調查萬里蟹的主要3種蟹蟳類，包含紅星梭子蟹、鏽斑蟳、善泳蟳等其資源、生殖及產業現況，做為蟹蟳管制措施調整的參考依據。

根據水試所的調查，北部蟹籠漁業每年8月至隔年1月為主要產季，與現行抱卵母蟹禁捕期間（8月16日至11月15日）及萬里蟹季活動（約9至12月）有所重疊，其資源利用需長期監測，以避免漁獲壓力遽增導致資源量下降。

在漁獲體型上，該所持續蒐集3種蟹類樣本進行甲殼寬頻度及生殖生物學分析，未來朝調整管制體型方向研議，以增加蟹蟳類長大繁殖的機會；同時考量管制措施對漁民收入衝擊的最小化及保育效果最大化，探尋兩者平衡點，有關評估各種漁業生產及保育措施之情境摸擬，所得結果將可作為蟹籠漁業管理及訂定總漁獲量的重要參考。

此外，雖然北部蟹籠漁船大多集中在西北漁場作業，但春夏兩季少數漁船也會前往澎湖及臺中外海作業，因此，該所後續亦將與其他學術單位持續分析臺灣北部、澎湖及西南海域蟹類族群的關係，提供不同海域及漁法進行因地制宜管理的可行性。

水試所強調，漁業管理常被認為限制漁民經濟收益，但適當的管理措施可讓資源永續利用，並穩定漁民的收益。未來該所將持續從產業經營及資源調查兩方面尋找解答，協助實現漁業永續經營的願景。

(工商 )