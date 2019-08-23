中央氣象局於今(23)日5時30分發布第11號颱風白鹿臺灣本島東南部海域海上颱風警報，雖然白鹿颱風主要影響地區為臺灣南部；但為因應颱風外圍環流所引起長浪與新北市東南側山區降雨，對沿海地區及山區降雨影響民眾安全，新北市災害應變中心於今(6)日8時起派員進駐，全程掌握颱風最新動態並加強守視。

依據本市氣象協力團隊(天氣風險公司)預判分析，白鹿颱風預估將為新北市東南側山區帶來總雨量100㎜至200㎜，影響時間為23日晚間至25日清晨，未來連日的間接性降雨可能引起坍方、落石及溪水暴漲，請避免前往山區或溪流活動；低窪地區請慎防淹水；海邊將出現長浪及較強陣風，應避免前往海邊活動。

市長侯友宜特別提醒市民，受到颱風外圍環流影響，南部地區原先預定辦理的相關活動可能停辦或延期，請隨時掌握最新訊息，必要時可主動向主辦單位洽詢。同時呼籲，千萬不可掉以輕心，預先做好準備工作。本市各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作，以降低災害損失。

(中時電子報)