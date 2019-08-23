過程中刑事鑑識指紋採證也讓小朋友們大呼驚奇。（馮惠宜翻攝）

太平區某親子媽媽團25位小朋友在爸爸媽媽的帶領下，於日前上午興高采烈的參訪太平警分局，這群5至7歲的小朋友一趟警局行程收穫滿滿，家防官張益甄示範碰到壞人時的防身口訣「叫、掙脫、跑」，可增加求救曝光度，避免被害。

這群萌娃一進到分局時都超級興奮，可愛的眼珠子轉阿轉！親切的警察叔叔、阿姨們採寓教於樂方式向小朋友宣導，教導婦幼安全並學習如何保護自己，過程中刑事鑑識指紋採證也讓小朋友們大呼驚奇，參與示範的小朋友都可擁有專屬自己的指紋卡，也讓家長直呼超值得的！

參訪過程中，警方為讓小朋友更接近、更瞭解警察工作，除向小朋友介紹警察主要勤務、各式警用裝備，也宣導犯罪預防、婦幼安全、交通安全等，讓他們能簡易懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全。

活動中特別針對婦幼安全及交通宣導方面，除教導碰到壞人時的防身口訣，交通組警員黃彥彰亦宣導父母們於接送時，為保持交通順暢及學童安全，切勿雙黃線迴轉、併排停車，騎車時幼童一定要戴安全帽等。

而活動中鑑識指紋採證教學，吸睛程度百分百，小朋友們看到自己的指紋由無生有，感到相當驚奇，參與示範的小朋友還可以擁有自己的指紋卡，高興的心情溢於言表。

太平警方表示，希望藉參訪活動，讓小朋友懂得學習保護自己，不讓自己成為犯罪被害人，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。

(中時 )