台灣男子羽球一哥周天成，世界錦標賽8強賽預計今晚半夜迎戰泰國21歲華裔小將王高倫，生涯對戰4戰全勝，只要能闖過這關就能進4強寫下生涯在世錦賽最佳成績，同時也至少可進帳一面獎牌。

周天成是本屆世錦賽第二號種子，首輪經過3局苦戰才險勝，次輪直落二輕騎過關，16強賽面對22歲新加坡選手駱建成，差點陰溝翻船，幸好在在危急時刻穩住陣腳，經過65分鐘激戰後2比1獲勝，連續4年取得8強門票。

周天成的對手是泰國華裔選手，本名是王正干，今年改名為王高倫，目前世界排名15，這次世錦賽12號種子，三場比賽都是直落二輕鬆過關，可見得狀態調整得非常好。

周天成從去年8月至今年7月總計與王高倫對戰過4次，4次全部獲勝，最近的一次是上個月印尼超級系列賽1000等級，周天成在4強賽鏖戰77分鐘才終於後來居上擊敗了這位21歲小將。

周天成與王高倫過去的4場交手有3場都是激戰3局才獲勝，而且都是先輸掉1局的情況下逆轉戰局，這對於周天成是一個警訊，今日對決勢必要先打出氣勢來，否則很有可能陷入苦戰。

台灣另一組闖進8強的男雙廖敏竣／蘇敬恆，也預計會在晚上12點左右挑戰賽會第4種子、印尼名將阿赫桑／塞蒂亞萬。雙方過去交手3次，廖／蘇在去年全英公開賽2比1勝出，去年的年終巡迴賽以及今年亞錦賽都敗在這對名將組合的拍下，今晚之戰恐將是一場硬仗。

(中時電子報)