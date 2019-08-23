台中市議會民進黨團副總召邱素貞表示，更換不適任人事，只是強化施政作為的一環，市長盧秀燕是否具備宏觀市政願景與對城市的熟悉度，以及能否充分授權，都是城市向上提升的重要關鍵。（盧金足攝）

台中市新聞局長吳皇昇強調，人事調整是打造更堅強、更能夠提升團隊作戰能量，帶領台中往更好方向。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任不到一年，展開第一波小內閣調整，對墊底民調是有效？中興大學教授袁鶴齡認為，民調持續往下跌，這是因果關係，換了人民調會更好？更差都不一定，傳出更換的都是重要行政首長，代表內部協調不足，內部協調好，共識程度高，市政表現就會滿意；市議會民進黨團副總召邱素貞表示，盧推動市政成績乏善可陳，人事異動並不令人意外。新聞局長吳皇昇強調，人事調整是打造更堅強、更能夠提升團隊作戰能量，帶領台中往更好方向。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，盧秀燕團隊內部協調出問題，有的局處首長在過去八個月，某種程度上讓市長不滿意，傳出要更換的這幾位都是重要行政首長，代表內部協調不足。

對傳出要接任社會局長的東海大學副教授彭懷真，袁鶴齡認為是合適人選，應能得心應手，而且他在社福界的學生眾多，有助推廣社福，至於前新北市長朱立倫團隊，或從北部下來的新人選，雖有行政經驗，但從北部下來能不能適任台中的接地氣？還需要時間觀察。

袁鶴齡表示，新聞局長吳皇昇從新聞局轉進到研考會，以其年輕有衝勁的特色，深得盧信任，研考會是重要幕僚，但吳皇昇在團隊本來是站在第一線的市府化妝師，擔任幕僚相對較欠缺，需要時間，安排在研考會的位置，是專業任用還是政治任用要再觀察。

袁鶴齡為市政把脈，也提出建言，「市長想要有所作為，但需要有時間磨合」。

市議會民進黨團副總召邱素貞直批，盧秀燕上任8個月，推動市政成績乏善可陳，民調成績墊底，一直未見起色，讓當初支持她的選民相當失望，市府部分局處首長，個人意識凌駕專業，內部人員哀聲嘆氣，更讓外界不敢恭維。

邱素貞指出，局處首長都是「CEO」，必須具備專業判斷的決策與敏感度，才能有效執行貫徹市長施政理念，因此，面對工作上的「態度」是否嚴謹，攸關外界主觀印象。

「更換不適任人事，只是強化施政作為的一環」，邱素貞表示，就長期推動整體市政來看，市長盧秀燕是否具備宏觀市政願景與對城市的熟悉度，以及能否充分授權，都是城市向上提升的重要關鍵。

(中時 )