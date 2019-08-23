2020大選在即，各黨積極爭取選民支持。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，自己收到一部宣傳影片，內容極盡挑撥是非、煽動仇恨，正在網路瘋傳對民眾洗腦中，葉痛批這完全符合造謠、企圖影響大選、誹謗等罪名，籲國民黨必須重視，最好立刻去刑事局的偵九隊（網路犯罪與假消息專責單位）報案。

葉毓蘭在臉書發文，表示友人傳來一則挺綠影片。作品雖尚未完成，也不知製作方是誰，但內容簡直令人毛骨悚然，極盡仇恨動員、挑撥是非之能事！完全符合造謠、企圖影響大選、誹謗等罪名。

影片中，抹黑國民黨利用買票讓立委過半，並利用《和平協議》引對岸入台，旁白念著黑色背景中的巨大字幕：「現在的國民黨就如當年的吳三桂，開山海關引清兵入關……」並表示國民黨賣台的鑰匙，就是「明年總統大選和立委選舉過半」、「就算他們的人沒有選上總統，只要立委過半，就可以不管總統是誰，不管全台灣人民的意志；他們只要立委過半，或是傾所有國民黨，包括民眾黨合起來的立委足以過半，或靠近過半，他們就可以再收買其他的小黨，讓立委席次過半，就可以簽《和平協議》。」

不僅如此，該影片還恐嚇，只要國民黨立委過半、選上總統，就會簽訂《和平協議》，「等到那一天，全台灣人民就是入地獄的時候」、「台灣將死無葬身之地」。更不斷洗腦般，重複念著一定要讓蔡英文當選、國民黨立委無法過半、堅決滅掉國民黨、用盡一切手段滅掉國民黨。

葉毓蘭表示，中華民國總統選舉是民主政治崇高表現，這部影片的低俗與不入流，已將台灣民主推向獨裁恐怖。選舉逼近，檢警調人員除查賄選、防範暴力介入，民進黨政府更將「假消息」列查察重點，許多批評蔡英文、蘇貞昌、陳菊文章遭偵辦。建議國民黨中央應立即去刑事局的偵九隊（網路犯罪與假消息專責單位）報案，請他們啟動偵查。至少要像蘇揆摔筆案，查出製作單位或個人移送法辦。

(中時電子報)