民進黨本周三中執會通過北市信義南松山選區徵召市議員許淑華，打破民進黨主席卓榮泰日前與時代力量前主席邱顯智共識，對方已提名區域，另一方暫緩提名，時力黨中央昨發新聞稿表達遺憾，被解讀是要跟民進黨開戰。對此，時力黨主席徐永明今再度表達希望盡快跟民進黨對談，強調內容、時間、地點都沒問題，邱顯智先前談的結果也會「邱規徐隨」，民進黨不用擔心。

對於民進黨單方面打破當初兩黨主席會談共識，徐永明表示，剛黨主席就遇到民進黨提名，當然會感到遺憾，也希望與卓主席不論選區布局、政策推動都可以繼續談；至於當初講好對方提名區域，另一方先不動，時力會單方面表達善意，像是北市松山選區，黨內也有人表達參選意願，但徵召作業會暫停。

新北市汐止區立委黃國昌無意爭取連任，交棒給辦公室主任賴嘉倫參選，民進黨祕書長羅文嘉21日於中執會後受訪說，既然黃國昌不參選，總不能讓給國民黨。徐永明說，這樣說法很不尊重，「我不會說民進黨在松山提名是禮讓蔣萬安吧！」雙方應該互相尊重。

民進黨有意於汐止區推派人選參選，時力是否會暫緩提名賴嘉倫，徐永明說，黨內作業到一定的地步，會持續下去。

徐永明今天再度表達希望跟民進黨對談，並透露接下來會跟社民黨、綠黨等其他第三勢力政黨展開請益之旅，若黨內沒提名的區域可以考慮合作支持。

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(中時 )