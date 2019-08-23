王菲日前證實將推出新專輯。（圖／達志影像）

天后王菲睽違樂壇16年，日前在機場對粉絲證實即將推出新專輯，至於演唱會或簽唱會暫無打算。今(23日)陸媒傳出天后在後台試裝側拍照片，可見她舉手投足依舊霸氣十足，現場還有兩名男造型師負責幫她穿衣，而王菲穿著白T恤，上衣紮進卡其色長褲中，纖腰相當吸睛，剛過50歲生日的她身材依舊保養得宜。

王菲日前傳出有意出新專輯，隨後有網友在機場捕獲王菲，得到天后親口證實：「有這個計畫，但都還沒開始做呢」，暗示時間未定，而先前王菲過50歲生日，網上傳出她和一票朋友聚會照片，其中還有她與李亞鵬的共同朋友，但不見謝霆鋒現身。

據《新浪娛樂》報導，近日網上流出一段王菲復出工作的影片，片中王菲戴著墨鏡，在兩名造型師幫助下試裝穿上長袍外套，王菲的纖細身材立刻受到外界關注，大讚她身材永遠這麼好，也有人很期待復出作品何時發行，另有粉絲指這好像是兩年前的照片，實情有待當事人回應。

(中時電子報)