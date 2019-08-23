今天是823砲戰61周年，總統大選將屆，綠白搶拜藍營神主牌「八二三」。去年缺席八二三砲戰60周年紀念會的蔡英文總統，今大陣仗率媒體赴金門主持紀念會。

今日也登太武山公墓悼念的前總統馬英九雖然認為這是一個好事情，是一個進步的作法。不過韓國瑜競選總部指出，民進黨上任後曾聲稱823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？顯示民進黨心中完全沒有中華民國。

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(中時電子報)