大政治大爆卦-無色覺醒》小英一切拚選舉 去年漠視今親赴金門紀念823 14:072019/08/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是823砲戰61周年，總統大選將屆，綠白搶拜藍營神主牌「八二三」。去年缺席八二三砲戰60周年紀念會的蔡英文總統，今大陣仗率媒體赴金門主持紀念會。 今日也登太武山公墓悼念的前總統馬英九雖然認為這是一個好事情，是一個進步的作法。不過韓國瑜競選總部指出，民進黨上任後曾聲稱823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？顯示民進黨心中完全沒有中華民國。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》黃國昌棄選汐止立委 傳民進黨有意徵召余莓莓 18:492019/08/19 政治 韓1天批10公文 他兩個字「正常」回答 21:212019/08/19 政治 高嘉瑜哭了：我在黨人緣不好、爭議多 17:572019/08/21 政治 各有盤算 豈有真心 大小綠合作終破局 04:102019/08/22 政治要聞 被國家機器了沒 04:102019/08/22 時論廣場 汐止不能讓國民黨？ 時力嗆羅文嘉：秘書長發言應深思 15:422019/08/22 政治 不滿民進黨立委提名 林飛帆：時力內部有明確方案後 雙方較能對話 16:522019/08/22 政治 兩岸衝突升溫 當把握善意控制風險 04:102019/08/23 時論廣場 張善政驚爆！核廢預算民進黨退「整包」 08:492019/08/23 政治 與郭柯王互別苗頭？吳敦義：93軍人節將向軍人表達最高敬意 12:302019/08/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜會不會贏？黃士修說出真話 - 政治 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ - 政治 掛不掛韓看板？蔣萬安連忙回… - 政治 侯嗆韓假議題 黃暐瀚：你才假議題！ - 政治 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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