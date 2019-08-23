長照訴訟案層出不窮，根據司法院去年統計，131萬8649件強制執行案件中，僅9.37％得到完全清償。給付扶養費案子耗時長，常有長者稍有財力就被駁回，或訴訟後卻只拿到一點點錢。專家籲衛福部組設「家庭長照事件調解委員會」，避免家庭衝突。

法律扶助基金會新北分會律師周信宏表示，曾有民眾獨自照顧媽媽25年，耗費1000多萬元在媽媽的看護費、手術費、標靶藥物費等。然而法官認為媽媽在板橋有房子，市值700多萬，也有500多萬的存款，認定他的照顧屬「孝親行為」，無法要求兄弟姊妹分攤。

另有每月固定可得3500元補助的長者，雖然要求兒女給付扶養費，法官卻基於該長者銀行戶頭仍有30萬存款，駁回訴訟；另一名月領14450退休俸的長者，則出於退休俸金額接近台北市最低生活費標準（15544元），遭法院駁回給付扶養費的訴訟。

周信宏表示，司法院處理給付扶養費案件，平均需耗時5個月，許多民眾花時間等待，卻一毛錢也拿不到。根據法律規定，扶養義務人的順序為直系血親卑親屬、直系血親尊親屬、家長、兄弟姊妹、家屬、媳婦及女系、夫妻之父母，民眾應瞭解自己的義務。他建議民眾，若失能的父母仍有財產，可在扣除政府補助後，以財產支應照顧支出，不足之處再由兄弟姊妹分攤。

另一方面，周信宏也呼籲衛福部，於《長期照顧服務法》中增訂聘請專家、學者及社工師、律師，組設「家庭長照事件調解委員會」。長照資源與法律判斷雙管齊下，可以協助家庭更快解決問題，避免衝突擴大。

(中時 )