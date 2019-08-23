建新公園中間步道將打掉，大草皮可供6個槌球運動。(蔡依珍攝)

副議長李曉鐘也小露身手開打。(蔡依珍攝)

槌球運動深受長輩喜愛，桃園已有近百隊槌球社團，光桃園區就有34隊，但卻沒有一個可以比賽的槌球場，唯一建新公園草地不平、又被石頭步道一分為二，槌球協會大聲疾呼，桃園市長鄭文燦23日視察允諾打掉步道成一片大草皮，可畫設6個球場，也能讓親子、毛小孩玩耍。

鄭文燦表示，近年來桃園市槌球協會大力推廣槌球，愈來愈多市民響應槌球運動，其中位於桃園區的建新公園，不但有槌球場，還建置兒童遊具、籃球場、健康步道等遊樂設施，是一共融式的樂齡公園，但槌球場卻因空間受限，最多只能2場同時開打。

鄭文燦視察後決議移除草坪中間的步道、移植部分喬木與灌木，並移置既有的休閒椅，讓草坪不再被切割，規畫完成後將提送桃園市公園適性發展推動委員會審查，未來建新公園將可新增6座槌球場，讓喜愛槌球運動的銀髮長輩擁有優質的運動場域，也讓建新公園的整體機能更加完善，未來市府也會以1個區設置1個長者槌球場為目標。

桃園區槌球協會理事長林鵬翔樂見其成，直言桃園區有34隊槌球小隊，卻沒有比賽級槌球場，都得到觀音海巡署、八德榮民之家借場地，唯一的建新槌球場也被步道一分為二，充其量只有2.5個場同時開打，所幸副議長李曉鐘積極幫忙爭取，林鵬翔表示，槌球運動不但能定期維護草皮，球門跟得分柱移除就是一大片草地，不論是幼童或是毛小孩都能開心奔走，希望工程盡速進行，讓銀髮長輩們同歡。

未來建新公園將可新增6座槌球場，讓喜愛槌球運動的銀髮長輩擁有優質的運動場域。（中時桃竹苗）

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