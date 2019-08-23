民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左二）擔任小小蜘蛛人活動代言人，將在9月推出「小小蜘蛛人」攀岩活動，訓練孩子們的勇氣、自信與專注力。（陳育賢攝）

竹青商會近期推出「輝熊愛玩俱樂部」系列親子活動，並邀請民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝擔任代言人，輝熊愛玩並將在9月推出「小小蜘蛛人」攀岩活動，訓練孩子們的勇氣、自信與專注力，歡迎所有爸爸媽媽帶著小朋友一起來體驗攀岩樂趣。

鄭宏輝表示，「蜘蛛人」是許多孩子心中的超級英雄，他在電影中有句名言「能力越強，責任越大」，此次舉辦的「小小蜘蛛人」活動，就是希望在專業教練的引導下，訓練小朋友的柔軟度與肌耐力，同時教導孩子要持之以恆，培養勇氣與責任心，同時一圓孩子成為蜘蛛人的夢想。

鄭宏輝說，曾獲史丹佛傑出教育獎的美國著名管理學家Jim Collins本身就是攀岩的愛好者，他曾在著作裡強調，攀岩活動對孩子與成人的健康發展有諸多益處，包括體能、身體協調性、專注力，重要的是在孩子不畏艱難往上攀爬的同時也可增強孩子的自信心與勇氣。

「勇氣、自信、專注」即是此次活動的重要宗旨，希望能藉由攀岩活動讓每個小朋友都能更專注、有勇氣、有自信心，也讓小朋友愛上攀岩。

「小小蜘蛛人」攀岩活動將在9月8、15、22、29日等4天的下午2點到4點30分舉行，凡6至13歲的小朋友均可報名參加，9月1日起開放現場報名，地點在新竹市演藝路27號。

攀岩活動對孩子與成人的健康發展有諸多益處，包括體能、身體協調性、專注力，重要的是在孩子不畏艱難往上攀爬的同時也可增強孩子的自信心與勇氣。（中時桃竹苗）

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