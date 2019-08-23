(15：50更新)將於30日登場的超級籃球聯賽(SBL)第17季選秀大會名單，今天(23日)順利出爐，將有22名新秀參加，順秀順位依序是台銀、九太科技(暫定)、裕隆、璞園與台啤，到底擁有今年狀元籤的台銀會選擇誰？相信將讓球迷相當好奇。

SBL第17季的選秀名單如下：郭東雄、陳維倫、詹軍、鄭皓為、張峻庭、李冠霆、王柏智、高國強、呂威霆、杜譽城、莊又齊、袁加樂、張家禾、張健鑫、張幃翔、陳懷安、謝育政、辛祐廷、林明毅、劉人豪、豐正凱與黃進傑。

其中較受矚目的新秀，包含前兩年都在大陸NBL廣西威壯效力的林明毅，以及上季也曾前往NBL打球的高國強(旅美小將高國豪哥哥)、剛在DLIVE夏季聯賽展現不錯得分能力的李冠霆(場均13.8分)、2017年台北世大運國手謝育政等人。

另外也有3名200公分長人報名，分別是義守大學呂威霆、台北市大郭東雄與台灣藝大黃進傑，跟裕隆後衛劉人豪同名同姓的台大醫學系高材生劉人豪，也出現在選秀名單當中，值得注意的是，他的選秀推薦人是台銀總教練陳國維。

「在跟教練團討論過後，我們比較傾向先補3號位置(小前鋒)，最好身高能在190左右，然後再補1名4號位置(大前鋒)，」陳國維說，「過去這段時間，張家禾、呂威霆、王柏智、劉人豪等人都在我們這邊練過，但要怎麼選出狀元很傷腦筋。」

陳國維強調，原本他們打算在DLIVE夏季聯賽好好觀察張家禾，沒想到張家禾卻在比賽前一天摔車，整個夏聯都沒打，「所以我們會在30日之前好好討論一下，然後再來決定今年狀元該選誰！」

(中時電子報)