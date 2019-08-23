美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，估計有92%由人類乳突病毒（HPV）所引起的癌症可以透過疫苗注射來預防。疾管局說，提升免疫接種覆蓋率將是關鍵性優先任務。

疾管局發布最新研究結果指出，2012年到2016年之間，估計平均每年有3萬4800個癌症病例是由人類乳突病毒（Human Papillomavirus）所引起的，也就是說，每年有3萬2100多個病例是可以預防的。

HPV病毒在男性與女性身上都可能引發癌症，包括子宮頸、外陰部、陰道、陰莖、肛門與咽喉部位的癌症，也包含舌根與扁桃體。

美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）表示：「將來想達成沒有HPV癌症的目標是可以做到的，但目前必須趕緊採取行動，改善疫苗接種的覆蓋率。」

他說：「衛生部持續要做的首要任務，就是HPV疫苗接種應達80%覆蓋率，我們將和政府、民間夥伴繼續努力實現這目標。」

疾管局建議，所有青春期前的孩童在11、12歲時，應注射HPV疫苗，在他們暴露於HPV病毒之前，可起保護作用。

但新資料顯示，在拉高13歲到17歲年輕人疫苗接種率上，則幾乎沒有進展。

整體而言，只有51%青春期孩子接受推薦劑量的注射，僅比2017年增加2個百分點，而一些年輕人若他們的父母遵從醫生建議，則接受疫苗注射的比率也較高。

報告補充說，儘管一般並未建議26歲以上成人接種疫苗，但27歲到45歲成人若早前未曾接種疫苗，也可能因接種而受益，如果他們有罹癌風險，應和醫生說，並聽取建言。

報告並指出，HPV疫苗同時也是預防子宮頸癌的關鍵，建議21歲到29歲的婦女，每3年做一次子宮頸抹片與HPV檢測。

報告說，對21歲以上婦女，若子頸抹片檢查結果並不明確，HPV檢測還能提供一些額外的資訊。

(中央社)