57歲的加里·雷·鮑爾斯（Gary Ray Bowles）在佛羅里達州立監獄當地時間晚上10點58分以注射藥物方式結束他罪惡的一生。據《鏡報》報導，鮑爾斯被判死刑的原因是因為他承認自己殺了6名男子。這6名男子都是嫌疑人，不過真正確定罪刑並被判罪的僅有一人。
鮑爾斯以非常殘忍的手法殺害這些男人，他會在受害者喉嚨裡塞進「物品」，這些東西並不特定是什麼。檢察官說，有性玩具、衛生紙甚至有毛巾。
這位令人毛骨悚然的殺人魔已經是佛倫里達州至1979年以來第99個被處決的人。
檢察官說，鮑爾斯對於他所犯下的那些罪刑一直保持著殘酷的愉悅與享受。這些受害者都遭受殘忍的毆打與磨折，接著他會把那些被稱為「簽名特徵卡」(signature card)的物品塞進受害者嘴裡。因為人們對於這位殘酷的殺人魔非常害怕，鮑爾斯也曾經是「美國最想要的人」和FBI名單的前10名。
(中時電子報)
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