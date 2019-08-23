刑事局接獲情資，鎖定吳姓男子等人涉嫌在葡萄牙設置電信詐欺機房，經外交部駐葡萄牙代表處協助，刑事局國際科與葡萄牙警方建立情資交換窗口，成功鎖定葡萄牙機房位置，今年5月14日由駐歐聯絡官與葡國警方共同執行查緝，在卡斯卡伊斯市破獲該機房，逮捕19名台嫌，並在順利遣送回台後，檢警隨即於桃園機場將19嫌拘提到案。

警方向上溯源，8月19日再於新竹逮捕幕後習姓主嫌等兩人到案。警方從搜查到的資料發現，該機房一周內就騙了8名被害人，得手300萬台幣，將擴大清查被害者身分及被騙金額。

警方調查，該集團先在國內招募需錢孔急之的年輕人陸續前往葡萄牙擔任一、二線人員，以假冒中國行動等電信公司之名義，撥打大陸被害人手機，謊稱被害人名下手機濫發垃圾訊息違反當地法令的理由，進而騙取被害人帳戶，並聲稱將對被害人帳戶進行凍結查扣後，由假冒警察的二線續詐騙，再轉由假冒檢察官之的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定之帳戶。

刑事局表示，將持續與世界各國警方通力合作，共同打擊跨境詐欺犯罪，保護民眾生命財產安全，維護良好社會治安。呼籲國人勿存僥倖心態前往外國從事電信詐欺，以免在國外身陷囹圄，又損害國家形象。

台葡警方首度合作逮詐團 19名台嫌遣送後再逮主嫌

(中時 )