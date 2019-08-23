白鹿颱風警報記者會。(圖擷自氣象局臉書粉專)

白鹿颱風陸上颱風警報發布！到底會影響到台灣的哪裡，看氣象局怎麼說

中央氣象局今下午2點半發布輕颱白鹿陸上警報！氣象局表示，由於過去3小時強度略為增強，白鹿目前中心在台東東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。

氣象局是於今天上午5點半發布今年第11號颱風白鹿海上警報，又於下午2點半發布陸上警報。氣象局技正吳婉華表示，依目前颱風路徑來看，白鹿正朝花蓮以南，以接近台東、恆春半島、巴士海峽方向前進。

伍婉華說，白鹿強度略增強，正以輕颱上限接近台灣，預計暴風圈將於明天清晨觸陸，颱風中心於中午前後在台東或恆春半島登陸，嘉義以南、東南部會有大雨豪雨，花東局部地區會有局部性大豪雨。

她說，由於受到太平洋高壓的影響，白鹿未來路徑無論向北或向南移，颱中中心都是降雨區域。

氣象局強調，白鹿颱風未來強度仍有持續增強且暴風圈有擴大的趨勢。台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東地區應嚴加戒備並防強風豪雨。

(中時電子報)