麻豆區林建良兩度獲台南市文旦王。(劉秀芬翻攝)

2019年台南市文旦大賽，23日於民治市政中心舉行決賽，歷時2個多月，由眾多好手角逐並經3關考驗，最後由麻豆區林建良農友勇奪「文旦王」殊榮，台南市政府副秘書長王揚智表達恭賀，也指示農業局要把台南文旦行銷海內外。

台南市政府農業局表示，台南市不僅為台灣「麻豆文旦」的起源，種植面積也為全台之冠，也是全台最早採收的產區，品質更具代表性，年產值超過10億元，為台南市最重要經濟果樹之一。

在市府積極推動安全、健康、友善環境、永續栽培理念下，文旦比賽農友得先比果園再比果品，並經過國家級374項農藥殘留檢驗合格，兼具產銷履歷、有機驗證、台灣農產品生產追溯等資格。

今年文旦大賽有66人報名，第一階段果園評鑑後有57人進入第二階段決選，8月16日前往果園採果，23日舉行決賽，由嘉義大學、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義試驗分所專家共同評審，最後將果品成績70％、果園成績30％，加總後選出前25名農友。

柑橘界權威嘉義大學呂明雄榮譽教授總講評時表示，台南文旦比賽是全國最嚴格的文旦比賽，優質文旦須符合外觀、肉質風味、糖度、種子數內外兼具的要件，且外形勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，辭水後重量在400-600公克為佳。

次外，文旦剝開後果皮薄、果肉細緻，內含種子數須少於1粒，糖度在11度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜，可供消費者選購文旦之參考；今年雖然雨水較多，果品較大，本次參賽文旦糖度11度以上計有41位，品質均為上上之選。

市府本年度特別強調文旦大賽之公益性，市長黃偉哲於大遠百台南店也特別舉辦特等獎文旦預拍會，共計拍賣3箱所得全數捐贈公益團體發揮愛心。

果品評鑑場外也設置文旦展售攤位，並邀請歷屆文旦王及今年度全國紅龍果優質果品評鑑紅肉組冠軍、季軍得獎者到場展售，讓民眾都能買到台南市最優質水果。

(中時 )