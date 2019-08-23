中秋佳節將近，海巡署金馬澎分署及警衛隊第二中隊，利用勤餘發揮大愛，一同參與新北市政府中和區公所舉辦「中和區秋節愛心白米發放活動」，今(23)日於秀峰市民活動中心致贈白米，主要對象為中、低收入戶、身心障礙者、弱勢兒童少年及獨居老人等，使其也能感受秋節的氣氛，希望藉此達到拋磚引玉效果，呼籲社會各界關懷弱勢。

海巡金馬澎分署弟兄在秀峰活動中心進行秋節送米活動。(金馬澎分署提供)

金馬澎分署位於中和區秀峰里，平時對附近獨居或孤困的長者關懷不遺餘力，並協請警衛隊第二中隊官兵，每日配合華山基金會中和站志工人員，前往附近里鄰長者家中實施送餐服務，讓長者好感動。

金馬澎分署表示，中秋佳節家家戶戶慶團圓，但社會上仍有許多需要被關懷及幫助的弱勢族群，期盼他們也能感受到海巡弟兄最真誠的關懷及幫助，為社區增加一份溫情，將來亦會持續配合相關團體對社會盡一份心力，讓我們海巡「聞聲救苦」精神持續發光發熱。

(中時電子報)