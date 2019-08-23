自然環境保護主義人士警告，社群媒體用戶對飼養野生水獺和其他瀕危動物為寵物的興趣愈來愈濃厚，而這樣的趨勢恐將這些物種推向滅絕之路。

法新社報導，Instagram紅人貼出與寵物水獺的自拍照，或許只是想溫暖成千上萬追蹤者的心，但動物保護團體說，這股風潮正對這種哺乳動物構成生存威脅。

國際自然保育聯盟（IUCN）「水獺專家工作組」（Otter Specialist Group）共同負責人杜普萊（Nicole Duplaix）說：「水獺非法交易突然飛快成長」。

歷經數十年棲地萎縮和非法毛皮交易威脅後，所有亞洲水獺物種長期被列為易危或瀕危物種。

然而環保人士說，社群媒體近來掀起一股「水獺熱」，亞洲國家對水獺寶寶需求狂熱，尤其是日本，恐將這一整個物種推向滅絕。

正在瑞士日內瓦舉行大型國際會議的「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）各方，將考量加強保護兩種處境特別危險的水獺物種的建議。

亞洲小爪水獺和江獺已列入CITES附錄II受威脅物種清單，但印度、尼泊爾、孟加拉和菲律賓要求將牠們移至附錄I，意味將落實完全的國際貿易禁令。

環保人士堅稱這項舉措至關重要，這兩個物種的數量在過去30年間驟減至少30%，過去幾年的下滑趨勢更是明顯加快。

在世界動物保護協會（World Animal Protection）領導「野生動物不是寵物」（Wildlife Not Pets）活動的柯南（Cassandra Koenen）說：「人們渴望將水獺當成異國寵物的念頭更助長了這樣的趨勢，而社群媒體正是罪魁禍首。」

自然資源保護委員會（NRDC）的陶德（Paul Todd）也贊同這類主張。

Instagram和臉書（Facebook）紅人貼出水獺寵物的照片，常常吸引數以千計網友留言大讚「可愛度爆表」、「超萌」和「想養」等。

杜普萊承認，水獺是「非常迷人的生物」，而可愛正是致牠們於死的因素。

隨著飼養水獺當寵物的需求激增，愈來愈多印尼和泰國獵人和漁民殺害成年水獺，奪走牠們的寶寶，將這些動物關進籠中再運至國外，主要是日本。

在日本，一隻水獺寶寶要價高達一萬美元（約新台幣31.6萬元）。

日本「水獺咖啡廳」也如雨後春筍般冒出，顧客紛紛購買切成小塊的食物，餵食籠裡的水獺，或是一邊喝咖啡，一邊與這些哺乳動物自拍。

柯南說：「對牠們來說，這是非常不自然的環境。」店家經常將牠們單獨養在不同的籠中，營養不良，飲水也受限。

她說，社群媒體平台也讓購買水獺等異國寵物變得極為容易。

陶德則說：「水獺寶寶正在死亡，為什麼？因為一張張自拍照。我們必須加以阻止。」

(中央社)