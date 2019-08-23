蘆竹區仁愛路與五福一路口20日發生一起小客車與機車的交通事故，一名義消小隊長協助處理車禍。（甘嘉雯翻攝）

見義勇為的義消小隊長陳文安。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹區仁愛路與五福一路口20日發生一起小客車與機車的交通事故，發生當下，一名義消小隊長正好在對街撞見後，趕緊上前協助照顧傷者，並指導駕駛擺放警告標誌，維護事故現場安全與完整，員警在獲報後也迅速趕到現場處理，這起交通事故在眾人的幫忙下，很快處理完畢，恢復交通。

當時正在對街小吃店用餐的蘆竹義消小隊長陳文安撞見後，連忙丟下手中筷子，奔向事故現場，小客車駕駛一臉驚慌，不知所措，所幸陳文安擔任義消小隊長多年，對於事故處理經驗豐富，且相當專業，除能一邊查看照顧受傷騎士，一手撥打電話報案外，還能抽空指導駕駛在事故現場擺放警告標誌，警示後方來車注意。

義消小隊長見義勇為，協助交通事故處理。

蘆竹分局員警獲報前來處置時，看到事故現場跡證保存良好，還有專人在後方警示來車，專業的程度也讓員警覺得相當驚訝。而機車騎士在倒地時受到輕微擦傷，在送醫診療後，也無大礙，蘆竹分局長黃益三相當感謝陳文安的義行，將擇日在分局公開表揚。

(中時 )