玖壹壹16日推出最新單曲〈來個蹦蹦〉，邀來Ella陳嘉樺合作獻聲，MV原訂上週與新歌同步推出，但經紀公司老闆對第一版mv非常不滿意，不顧藝人反對堅持重拍，讓玖壹壹氣到3天不跟老闆講話。為了重拍mv，動員原拍攝劇組、打造場景等，玖壹壹是一早開拍MV、中午趕高鐵到演唱會進行總彩排，Ella更是百忙之中抽空，硬擠一天檔期北上拍攝，最後呈現最棒的視覺作品給粉絲。〈來個蹦蹦〉官方版MV於23日中午12點在YouTube頻道正式上線。

MV由導演胡瑞財拍攝，劇情中Ella分飾2角飆演技，首先是「地方媽媽」造型，她以睡衣、髮捲頭，拿著奶瓶尿布，甚至大聲打呼不計形象扮醜，被飾演帥氣特務的玖壹壹帶到迪斯可星球，接著她搖身變成「超級巨星」的天后氣場，與玖壹壹在星球中展開飆舞旅程，大夥趕拍直到深夜3點才殺青收工。

Ella寶貝兒子勁寶也驚喜到場探班，喊著「媽媽」的可愛模樣成為片場開心果，讓她有感說道，無論你為家庭、為事業忙碌，各式各樣的角色都需要一個能好好放鬆的空間，請把握那短暫周末、假期好好充電玩樂，再繼續回到崗位上繼續拚下去。還以人妻身份搞笑說「心情不好的時候，也可以找老公來個蹦蹦，好好relax一下」，貫徹努力工作、用力玩樂的人生態度。

〈來個蹦蹦〉由製作人洋蔥、米奇林聯手操刀，邀來舞蹈老師打造專屬「蹦蹦舞」，舞步以搭捷運、公車為靈感編排，也是玖壹壹首次嘗試完整歌曲排舞、複雜性最高的舞曲，3人起初超級抗拒直呼「不可能」，倒是舞魂燃燒的Ella老神在在，不到2小時就練好舞步，更化身小老師、前後4小時親自指導3人舞步，拍攝MV前就連春風也超緊張，自招：「昨晚在家偷偷看影片練習，真的很難，怕會一直跳錯，一定要練的！」

「蹦蹦舞」上週於演唱會首跳後掀起風潮，許多藝人好友隨著這洗腦旋律跳起來，包含羅志祥、王大陸、周湯豪、劉以豪、吳宗憲、黃子佼、831樂團、李玖哲、高捷等陸續接棒，粉絲也期盼未來能推出舞蹈教學版MV。

玖壹壹和Ella合作新歌〈來個蹦蹦〉，玖壹壹飾演帥氣特務。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹Ella合作新曲〈來個蹦蹦〉中的「蹦蹦舞」以搭捷運、公車為靈感編排。（混血兒娛樂提供）

Ella在〈來個蹦蹦〉MV中扮醜「地方媽媽」，她以睡衣、髮捲頭，拿著奶瓶尿布，甚至大聲打呼不計形象。（混血兒娛樂提供）

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