近日接連傳出金礦咖啡及華王飯店等業者欲大量解僱勞工，恐怕會造成失業潮，依「大量解僱勞工保護法」，當雇主欲解僱一定人數或比例的勞工時要在60天前提出解僱計畫書給地方勞政主管機關，收到通知後十天內勞雇雙方應先自治協商，如無法達成協議時，地方主管機關可再邀集勞資雙方組成協商委員，如果資方有法定義務如薪資未給付等，勞動部也會提供後續訴訟協助。

金礦咖啡以「虧損、業務緊縮」為由欲在10月20日解僱逾7成員工；而華王飯店則以歇業為由，欲在10月31日解僱超過6成員工。

勞動部勞動關係司副司長黃埼雅表示，依大量解僱勞工保護法，當事業單位有組織規模異動時，應在預估解僱的前60天前提報解僱計畫書給地方主管機關，10天內應舉行自治協商，協商包括資遣人數、資遣對象、資遣費用等，實務上很多公司會透過關係企業提供就業安置。

黃埼雅說，如果自治協商不成的話，地方主管機關會組成協商委員會，如果發資方法定要支付的項目如薪資等未給付的話，主管機關也會裁罰。

黃埼雅指出，提報大量解僱後，當地的勞政主管機關也會入廠召開就業服務等轉介等，並提供失業給付請領、職訓津貼等諮詢。

(中時 )