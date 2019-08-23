有網友發現鄧紫棋歌迷會的會費都匯向魏俊杰個人帳戶。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

網友酸鄧紫棋。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

歌手鄧紫棋日前過28歲生日，今年3月她因和前東家蜂鳥音樂爆合約糾紛，鄧紫棋決定自立門戶，不僅成立工作室，也創建了新的YouTube頻道。今(23日)港媒報導，近期她成立新歌迷會「棋士聯盟」，許多粉絲反應不僅會費變高，會費最後去向竟是得匯進鄧紫棋造型師男友的個人帳戶，擔心鄧紫棋公私不分會影響到之後運作，對此，鄧紫棋經紀人回應：「大家不需杞人憂天，擔心太多」。

鄧紫棋出道11年，因獨特的唱腔被封為鐵肺歌后，過去她常被媒體批有大頭症，近年來風波才逐漸淡去，她與造型師男友Mark（魏俊杰）交往快3年，去年才首度公開認愛，近日有粉絲向《東網》爆料，指鄧紫棋自立門戶後創立了歌迷會「棋士聯盟」，會費約280元人民幣（約1240元台幣），不僅收費比以前高，更令他們擔憂的是錢最後都進了魏俊杰口袋裡，擔心偶像最後人財兩失。

有歌迷曬出截圖，可見在線上繳會費的過程中，最後一步是將錢匯往魏俊杰的帳戶中，認為這樣的作法太過公私不分，還有人指魏俊杰平時常在網上炫富，分享坐頭等艙、商務艙的照片，更疑似得到鄧紫棋金援才成立個人品牌，對此，鄧紫棋經紀人表示：「這類無稽的指控或謾罵攻擊，我們一向不予理會，大家亦不需杞人憂天、擔心太多。」

(中時電子報)