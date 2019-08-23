頭份市興隆路籃球場23日完工啟用，運動好手相聚切磋球技。（頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市公所為推廣全民運動，投入200萬元於高速公路頭份交流道橋下興隆路旁，增設2座壓克力地坪籃球場供民眾使用，造福熱愛運動的市民朋友，23日完工開放，市長羅雪珠邀請民眾多加利用。

近年來國內運動風氣盛行，其中籃球是最受歡迎的球類運動之一，市公所表示新的籃球場位於高速公路橋下，優點是不用擔心日曬雨淋、設施損耗率也較低，但是礙於場地高度限制無法作為正式比賽場地。

羅雪珠表示，籃球場工程施工克服許多困難，期間須取得高速公路局及縣府的用地許可，感謝上級機關的協助，同時感謝市民代表會對工程預算的支持、施工單位的努力及在地里長的全力支持也功不可沒。

羅雪珠說，市公所後續爭取中央補助，規畫於蟠桃公園辦理風雨球場工程，以期市民擁有更安全、更標準的運動休閒環境，新的籃球場完工啟用後，可提供社區民眾運動休憩的最佳場所，愛運動、愛籃球的民眾不妨快來此處切磋，試試身手。

(中時 )