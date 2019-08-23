香港因修訂《逃犯條例》而觸發連場示威衝突兩個多月，不少學生參與其中。港府原先認為，9月開學後學生返回校園，街頭運動就會平息下來，不料9月2日有許多中學生和多所大專校院串聯罷課，等於街頭戰線轉進校園；對此香港科技大學台籍校長史維表示，希望年輕人能以有效（effective）的方式，而非自我毀滅（self-destructive）的方式表達意見。

出生於台灣的史維是航太工程專家，去年9月出任港科大第4任校長，22日是他繼8月4日學生會集會後，第二度在校內與超過450名學生、校友及教職員對話，討論近月連串社會事件。

根據港媒報導，史維甫開場就引述學生向他提出的意見，認為科大是一所具有多元聲音、學生彼此尊重的學校；他同意應根據社會共識及同意的方法，調查修例事件，並呼籲示威現場的年輕人能以有效（effective）、非自我毀滅（not to be self-destructive）的方式表達意見，但坦言「無法告訴他們正確的做法」。

席間多名與會者問到大專學界醞釀罷課，校方會否作出特別安排，包括參考2014年「占中」不計算頭兩星期的出席率？史維表示當年他也參與制定臨時措施，但今次情況不同，不會作出特別安排；校方會按既定程序處理，也就是只要參與罷課就視為缺席，但不會過問缺席原因，「若學生參與罷課卻被威脅或受到懲罰，可以向校方反映。」

他重申，繼續維持校園自主性，強調看不見警方有任何理據進入校園搜查；若有科大人被捕，校方必用一切資源協助，師生若不幸被判5年或以上刑期，校內高層將開會討論，決定是否保留學籍或教籍。

香港動亂兩個月餘，台灣家長也開始擔心；《中國時報》致函給香港8所政府資助大學，包括香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港嶺南大學等6所香港公立大學都回覆本報，表示「校園一切運作如常」，對台招生工作也照舊進行；各校都將在9月或10月依照原定計畫採訪台灣高中。

(旺報 )