陸媒《環球網》日前引述香港《南華早報》文章〈香港騷亂促使大陸學生轉向國外大學(HK unrest drives mainland Chinese students to look to overseas universities)〉,表示陸生對香港名牌大學的美好期望已被反華口號和汙損國旗的畫面動搖;有跡象顯示,一些擔心暴力升級的陸生正考慮到新加坡、澳大利亞和英國等英語國家念書。

過去陸生選擇到香港深造的理由是學費比歐美便宜,離家近,且在大陸雇主中名聲也好。不過對復旦大學Leah Li而言,香港國際機場最近的衝突是個轉捩點。她註冊了香港大學金融碩士課程,下周就要開學,但她現在考慮不去了,因為她意識到,未來求職時大陸雇主可能不太看好港校學位。

為在港讀書的內地學生提供租房服務的仲介Gordoon說,與去年同期相比,他的客戶減少20%。

一名北京大四學生陳玉琪(音譯)說,一些抗議者正在香港「製造麻煩」。她覺得他們「很傻」、「不可容忍」。陳說,即使在香港的大學念書,畢業後也不會留下,主要因為香港空間太有限。父母也只允許她讀一年碩士研究生而非4年的學業,因為香港「政治騷亂」。隨著在香港針對員警的攻擊不斷發生,陳如今傾向去新加坡,那裡有亞洲頂尖大學,在講英語國家中學費也算低的。

北京一名英語系大四學生說,她一直在考慮香港和英國的大學,但看到香港機場的混亂和暴力場面後,決定首選英國大學。

一家為陸生提供諮詢和申請服務的教育機構發現,10%到20%有意赴港念書的大陸學生擔心在香港的安全。電視和微博上的暴力場景令陸生不僅擔心香港街頭可能的暴力,還擔心與同學、老師可能會有意識形態衝突。蘇州一名大二學生說,她不會申請香港的大學,「現在都2019年了。我真搞不懂,在自己國家居然還受歧視。」

來自湖南的英語文學系王姓陸生,原本計畫明年赴港讀碩士班。她說,哪怕目前的騷亂平息,如果她未來的香港同學和教授仍傾向鼓吹香港獨立和過激行為,她的安全仍得不到保證,因此她會考慮英國或澳洲大學,那裡有更多選擇,不用太擔心安全問題,父母也支持她的決定。

