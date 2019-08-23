高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020年總統選舉，新北市長侯友宜堅持不接任韓新北競選總部主委引發爭議，又嗆韓國瑜說要重啟核四是假議題。前立委蔡正元在臉書分析侯友宜對韓國瑜的「瑜亮情節」，並說國民黨內的瑜亮情結，可能不只這一樁。

蔡正元說，韓國瑜和侯友宜兩人瑜亮情結，不可免，也早已存在。九合一大選，都說是韓國瑜一個人的功勞，好像侯友宜當選，也是靠韓國瑜的韓流，侯友宜心中自然不是滋味。因爲侯友宜的選前民調，很早就遙遙領先蘇貞昌。

選後韓國瑜聲勢直選總統，蔡正元說，支持朱立倫的侯友宜，當然更會和韓國瑜，深化瑜亮情結，這是人之常情。後來侯友宜拒絕出席，提名韓國瑜的國民黨代表大會，瑜亮情結正式提上檯面。

接著，侯友宜拒絕出任韓國瑜的新北市競選職務，瑜亮情結公開惡化。侯友宜衝著重啟核四的政策，公開挑戰韓國瑜的核四提議，瑜亮情結急速下墜。

蔡正元說，但國民黨內的瑜亮情結，可能不只這一樁，事情真的像要來不來的颱風，風未來，雨先到。

(中時電子報)