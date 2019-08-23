自製第2代光輝戰機

印度自製第2代光輝戰機（Tejas Mark II）歷經兩年重新設計後，終於要在2022年獨立75周年紀念時亮相。未來它可望裝備視距外飛彈，並預計在2025－2026年生產。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）23日報導，印度國防研究暨發展組織（DRDO）旗下的航空發展局（ADA）2022年時，可望推出這款能武裝「阿斯特拉」（ASTRA）超視距空對空飛彈，並裝備尖端「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA），重17.5噸的新戰機。

光輝戰機研發雖超過25年，但性能始終無法令印度空軍滿意，先前印度媒體報導，莫迪政府希望空軍採用光輝戰機，以支持「印度製造」（Make in India）政策後，印度空軍同意，將以150億美元（約4,703台幣），採購105架第2代光輝戰機。

印度航空發展局2018年12月已完成第2代光輝戰機的設計，今年底可望埋頭設計第5代雙發動機隱形戰機。發展局官員說，第2代光輝戰機重量和「幻象」（Mirage）2000，「美洲豹」（Jaguar）及「獅鷲」（Gripen）等戰機相當，但會有較重的GE414發動機。

印度將打造123架「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），以汰換空軍老舊的米格（MiG）-21，等按照訂單生產完畢後，就會開始打造第2代光輝戰機。

另一方面，發展局與印度空軍也快馬加鞭，著手研發先進中型戰機（Advanced Medium Combat Aircraft， AMCA）。這款隱形雙引擎戰機重25噸，會把所有的武器放在內部彈艙內，能進行超音速巡航。此外，它將裝備複雜的S型進氣口，以隱藏發動機的渦輪葉片，並可不點燃後燃器就進行超音速巡航，以確保戰機將雷達特徵降到最低。

消息人士說，這款5代隱形戰機將以複合材料打造，並採用新發動機，預料將在2024年亮相。

(中時電子報)