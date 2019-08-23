氣象局今（23）日下午發布輕颱白鹿陸上颱風警報，警戒區域含臺東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東地區。氣象局簡任技正伍婉華表示，明天上午暴風圈碰觸陸地，嘉義以南有大雨、局部豪雨，花東則為豪雨和局部大豪雨，預估颱風中心登陸的地點仍在花蓮以南，即臺東、恆春半島，或從巴士海峽通過。

伍婉華說，白鹿目前在臺東的東南方約600公里海面上，強度略增，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑120公里，預計通過臺灣時可達到輕颱上限，發展為中颱的機會應不大。

氣象局說，海上警報的範圍已擴大到臺灣東半部海面、巴士海峽及臺灣海峽，接下來隨著颱風接近，北部海域也會列入警戒範圍。陸上警報也一樣，範圍會逐漸擴大，但影響區域大致就是在嘉義以南與東半部，至於中部、北部有山脈阻隔，民眾對於風雨的感受就輕微許多。

(中時 )