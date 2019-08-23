嘉義縣府23日召開記者會，宣布擴大補助縣內老舊機車汰舊換新，希望能減少老舊機車造成的空氣污染。（張亦惠攝）

根據嘉縣環保局統計，嘉義縣目前二行程機車仍高達2萬輛，縣府23日召開記者會，宣布擴大補助縣內老舊機車汰舊換新，希望能減少老舊機車造成的空氣污染，補助期限至2019年12月30日止。縣長翁章梁強調，為了照顧民眾健康，這次依據不同方案補助額度最高2萬元，並放寬申請的車籍年限與資格，希望帶動縣內老舊機車減量50％。

翁章梁表示，空氣是會四處流動的，外縣市產生的污染也會影響本縣的空氣品質，因此空品維護需要跨區域共同努力，縣府推出機車汰舊換新擴大補助，鼓勵民眾汰換老舊的二行程或者1至3期的四行程機車。

環保局張根穆指出，民眾將老舊的二行程或1至3期四行程機車汰換為最新的6期燃油機車，最高補助9500元、電動二輪車最高補助1萬4000元，僅新購電動機車補助9000元；僅淘汰二行程車輛者，中低收入戶補助2萬元。

張根穆也提到，機車汰舊補助的政策已推行多年，PM2.5細懸浮微粒大約有3成來自交通工具排放，若能從交通工具上改變，對空氣品質提升具有長遠的效益，另外，除了縣府有機車汰舊換新補助，環保署也有500元到5000元不等的補助，鼓勵民眾盡快汰舊換新。

(中時 )