聯合國安理會22日舉行中程導彈問題公開會，大陸常駐聯合國代表張軍在會上全面闡述陸方立場。張軍表示，1987年美蘇達成的《中導條約》是軍控與裁軍領域的重要條約。美國單方面退約導致條約失效，將對全球戰略平衡與穩定、歐洲和亞太地區安全以及國際軍控體系產生深遠消極影響，國際社會應對此保持清醒認識。

針對美國指責中國發展中導力量，張軍強調，退出《中導條約》是美國奉行單邊主義、推卸國際義務的又一消極舉動，其真實目的是自我鬆綁、謀求單方面絕對軍事優勢。大陸始終奉行防禦性的國防政策，擁有的陸基中程導彈全部部署在本國境內，完全出於防禦目的，不威脅任何國家。陸方堅決反對美國在亞太地區部署陸基中導，要求美方在此方面保持理性和克制。

針對美國稱中國應加入「中美俄軍控談判」，張軍強調，任何軍控談判都應充分考慮各國整體軍事實力，並遵循「各國安全不受減損」這一國際軍控基本原則。中方已多次就所謂「中美俄軍控談判」提議表明立場，現階段中方無意也不會參加所謂「中美俄軍控談判」。

張軍說，在《中導條約》問題上，中方已多次表明立場，拿中國作為退約借口是不可接受的，中方拒絕美方的無理指責。

張軍表示，美方在正式退出《中導條約》前即宣稱計劃加快中導研發和部署，並已於日前試射新型陸基巡航導彈。中方強烈敦促有關國家本著高度負責的態度，保持克制，切實維護現有軍控體系，維護全球戰略平衡與穩定，維護國際和地區和平與安寧。這是國際社會的共同呼聲。

張軍表示，多邊主義是應對共同挑戰的有效途徑，各國應堅定維護以國際法和《聯合國憲章》宗旨原則為核心的國際秩序，秉持共同、綜合、合作和可持續的新安全觀，充分尊重各國正當合理安全關切，努力塑造和平穩定的國際安全環境，推動構建人類命運共同體。

張軍表示，中國始終不渝奉行防禦性國防政策，中國自衛防禦的核戰略完全透明，中國的核政策高度負責，中國的核武庫規模極為有限，從不對國際和平與安全構成威脅。幾十年來，中國一貫積極參與聯合國、裁軍談判會議等多邊機制框架下的軍控磋商與談判，反對軍備競賽，維護全球戰略平衡和穩定。未來中方將繼續堅定維護多邊主義、積極參與多邊軍控進程，為維護國際和平與安全貢獻力量。

(中時 )